Омбудсмен Фаевская участвует в совете омбудсменов по правам человека в Екатеринбурге

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская участвует во всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, который проходит в Екатеринбурге 13 и 14 мая. Мероприятие посвящено соблюдению и защите прав участников и ветеранов боевых действий. Основные темы заседания, запланированного на 14 мая, будут касаться вопросов медицинской помощи и реабилитации для участников боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

В первый день работы координационного совета участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню в Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. После возложения омбудсмены посетили областной центр реабилитации инвалидов, где им рассказали о технологиях социальной реабилитации, которые используются в учреждении.

После экскурсии уполномоченные по правам человека обсудили вопросы нормативно-правового обеспечения социальной адаптации участников специальной военной операции и их семей.

«Обеспечение качественной медицинской помощи и реабилитации участников боевых действий имеет огромное значение для их физического и психологического восстановления. Это включает в себя не только лечение физических травм, но и поддержку психического здоровья, что особенно важно в условиях посттравматического стрессового расстройства», — сказала Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.