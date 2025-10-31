Омбудсмен Фаевская поддержала проект молодежного совета «ЦифроВнук»

28 октября на базе библиотеки № 1 в Одинцово для участников клуба «Активное долголетие» провели первый мастер-класс в рамках проекта «ЦифроВнук». Проект специально разработан для повышение цифровой грамотности населения, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Я всегда с радостью поддерживаю инициативы прогрессивной и идейной молодежи, и члены нашего Молодежного совета под руководством Светланы именно такие. У них свежий взгляд, большие амбиции и перспективные идеи, что не может не впечатлять. Проект ЦифроВнук — яркое тому подтверждение. Ребята очень ответственно подошли к своей работе, стараясь сделать информацию не только полезной, но и интересной. Молодцы, я желаю им успехов в масштабировании «ЦифроВнука», чтобы как можно больше наших жителей серебряного возраста стали участниками нашего проекта», — сказала Ирина Фаевская.

Автор проекта, председатель молодежного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области Светлана Погосян для первого мероприятия выбрала тему «Мошенники, кто они?».

«Тема очень актуальная и мы, как ни странно, долго готовились к ней. Разрабатывали концепцию лекции, находили записи разговоров с мошенниками и даже сами сгенерировали голоса известных артистов. Мы дали послушать участникам лекции результат нашего творчества, чтобы показать старшему поколению, как искусственный интеллект может воспроизвести любой голос. Публика осталась в восторге! После мероприятия к нам очень много подходили и благодарили, а также просили прийти еще с новыми темами, — поделилась Светлана Погосян — Я очень благодарна своей команде, мы проделали очень большую работу. И, конечно, нам очень повезло работать под началом Ирины Клавдиевны, которая всегда готова помочь и поддержать наши начинания. Мы обязательно будем продолжать реализацию ЦифроВнука и проработаем новые темы для мастер-классов, уже есть некоторые идеи».

На мероприятие члены молодежного совета привезли полезный раздаточный материал из библиотеки уполномоченного, рассказали о деятельности омбудсмена Подмосковья и института в целом, ответили на интересующие аудиторию вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.