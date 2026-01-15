Олег Митволь подал иски в суд против исправительной колонии № 6

Осужденный экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь обратился в судебные органы с исками против исправительной колонии № 6 УФСИН Московской области и непосредственно ФСИН. Он также требует компенсации, сообщает Telegram-канал «112» .

В Коломенский городской суд поступило два административных иска от отбывающего наказание Митволя. В своих заявлениях он оспаривает законность бездействия исправительной колонии № 6 УФСИН Московской области и непосредственно ФСИН, а также требует денежную компенсацию за неудовлетворительные условия содержания.

Согласно заявлению Митволя, в исправительном учреждении ему не полностью передают поступающие посылки и не обеспечивают надлежащий уровень безопасности в местах проживания, утверждая, что территория находится в плохом состоянии.

В сентябре 2023 года Митволь был признан виновным в особо крупном мошенничестве и приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд принял иски к рассмотрению. Предварительные слушания по делу назначены на 12 февраля 2026 года.

