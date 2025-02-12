Около 94 тыс восьмиклассников Подмосковья написали региональную диагностическую работу

В Подмосковье состоялась комплексная региональная диагностическая работа (РДР), в которой приняли участие около 94 тысяч школьников 8-х классов из 882 школ. Работа была направлена на проверку уровня функциональной грамотности учеников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе РДР участникам было предложено ответить на 15 заданий, охватывающих три ключевых блока: математическую, читательскую и естественно-научную грамотность. На выполнение работы отводилось 120 минут, максимальное количество баллов, которое можно было набрать — 23. Для того, чтобы работа считалась успешно выполненной, достаточно набрать 9 баллов.

Задания РДР включали вопросы, требующие глубокого понимания и анализа, такие как: «Может ли быть карикатура злой?», «В чем смысл творческой деятельности?», «Есть ли связь между величиной территории указанных в таблице городских округов и численностью населения в них?» и другие. Эти вопросы способствовали развитию критического мышления и умения работать с информацией.

Школы могли выбрать удобную форму проведения РДР — на бумажных бланках или на компьютерах. Проверка работ осуществляется экспертами через личные кабинеты в ГИС «ЕАИС ОКО».

Результаты будут доступны не позднее 17 февраля. Они могут быть использованы для помощи школьникам в устранении обнаруженных «пробелов» в знаниях, а также для разработки путей повышения профессиональных навыков педагогов и планирования внеурочной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.