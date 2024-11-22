Около 55 тыс мероприятий провела подмосковная «Единая Россия» по поддержке бойцов СВО

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на XXIX конференции Московского областного регионального отделения «Единой России», которое состоялось 22 ноября в подмосковном Красногорске, заявил, что с февраля 2022 региональное отделение партии, депутатский корпус активно включились в работу по сбору и отправке гуманитарной помощи бойцам СВО. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Президент поставил перед нами задачу «знать нужды и потребности каждой такой семьи». Всестороння помощь фронту — ключевое наше направление. При этом время ставит новые задачи. Мы первые из всех регионов закрепили представителей власти за семьями и сопровождаем их. На данный момент за депутатами всех уровней закреплено почти 20 тысяч семей военнослужащих. Также хочу выразить благодарность за помощь фронту и отправку гумконвоев. Мы вместе собрали и направили свыше 13 тысяч тонн гуманитарной помощи», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что эта работа ни на один день не останавливается. Так, муниципальные штабы с начала года собрали свыше 2 тысяч тонн гуманитарного груза.

«Хочу отдельно поблагодарить местные отделения Домодедово, Дмитрова, Зарайска, Истры, Краснознаменска, Мытищ, Павловского Посада, Рузы и Серпухова за такую объемную и постоянную помощь бойцам на передовой и жителям новых регионов. Также хочу отметить, что региональное отделение оказывает всю необходимую помощь военнослужащим, которые уже вернулись из зоны боевых действий и нуждаются в дальнейшем сопровождении. Совместно с фондом «Защитники Отечества» мы успешно реализуем в регионе проект по социально-культурной реабилитации участников СВО», — отметил Брынцалов.

По его словам, для школьников и студентов проводятся уроки мужества. Помимо этого, в парках и скверах городских округов появляются уличные выставки, на фасадах домов появляются памятные доски и муралы. Наши будущие поколения должны знать, помнить и гордиться героями Отечества. Кроме того, на уровне региона продолжается законодательная работа по мерам поддержки СВО и мониторингу применения уже действующих мер.

«В Московской области приняты законы и постановления, которые существенно расширяют федеральные меры поддержки. СВО — это вызов для всех нас. Но даже в таких сложных обстоятельствах мы ни на шаг не отступили от тех задач, которые поставили перед нами жители. Сегодня каждому на своем месте, нужно продолжать трудиться, чтобы двигать нашу страну к победе и менять наше Подмосковье к лучшему», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.