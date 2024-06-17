Около 500 жителей Подмосковья будут бороться за звание лучшего лектора

Подмосковное общество «Знание» продолжает прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лекторов «Знание.Лектор — 2024». Около 500 просветителей будут бороться за победу. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В общей сложности, конкурс привлек уже более 14 тыс. заявок от просветителей со всей России. Срок подачи заявок был продлен до 7 июля, чтобы дать возможность большему числу желающих принять участие в этом значимом событии. По словам генерального директора общества «Знание» Максима Древаля, цель конкурса — дать возможность гражданам России самореализоваться и поделиться своими знаниями и талантами.

В текущем рейтинге, опубликованном обществом «Знание», Московская область занимает третье место в Центральном федеральном округе, с 493 просветителями, борющимися за звание лучшего лектора страны. В десятку лидеров также входят Краснодарский край, Саратовская область, Свердловская область, Луганская Народная Республика и Челябинская область.

Участники конкурса «Знание.Лектор — 2024» получат возможность войти в региональные команды лекторов и выступать на местных просветительских мероприятиях. Пятьдесят победителей среди взрослых и студентов получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Кроме того, участникам доступны партнерские призы от сервиса «Другое Дело».

Конкурс «Знание.Лектор» является частью усилий общества «Знание» по укреплению интеллектуального потенциала страны и созданию возможностей для профессионального роста просветителей. С момента запуска проекта в 2021 году, в нем приняли участие более 21 тыс. человек.

Ознакомиться с более подробной информацией о проекте можно по ссылке https://lektor.znanierussia.ru/

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.