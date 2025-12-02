сегодня в 18:37

Около 500 человек посетили благотворительную ярмарку в школе «Гармония» в Можайске

В школе «Гармония» в Можайске стартовала «Неделя Добрых Дел», приуроченная ко Дню добровольца. Акция объединила учеников, педагогов и родителей, вдохновив их на добрые инициативы и взаимную поддержку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Понедельник открыл программу под названием «День добрых слов». Школьники дарили друг другу комплименты, составляли словари теплых выражений, исполняли песни и читали стихи о доброте. Особое внимание ребята уделили подготовке писем с искренними и поддерживающими словами для российских военнослужащих.

Во вторник в школе прошла благотворительная ярмарка «Щедрый вторник», объединившая около 500 участников — учащихся, их родителей, учителей, волонтеров Подмосковья и юнармейцев. К инициативе присоединились детские сады №5 и №16, организовавшие собственные площадки.

Почётными гостями стали участник СВО, дважды кавалер ордена Мужества Максим Грабовский и председатель Общественной палаты Можайского округа Иван Морозов. Директор школы Янина Кочергина вместе с педагогами вручила Максиму Грабовскому теплый плед, связанный учениками специально к этому событию. Она также поблагодарила родителей и коллег за активное участие в подготовке и проведении акции.

Средства, собранные на ярмарке, направят в благотворительные фонды для помощи детям, а часть средств будет использована для приобретения необходимых вещей для военнослужащих.

Иван Морозов отметил значимость инициативы, подчеркнув, что такие мероприятия помогают воспитывать доброту, объединяют участников и напоминают о важности человеческого участия и поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения - наставникам», — сказал он.