Около 400 человек приняли участие в субботниках в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается месяц чистоты и благоустройства. Еженедельные субботники с участием жителей проходят во всех территориях муниципалитета. В прошедшие выходные в них приняли участие около 400 человек. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Наши службы задействовали для уборки 34 единицы техники, вывезли свыше 120 кубометров мусора и 40 кубов опиловки. В преддверии Дня Победы на особом контроле — приведение в порядок памятников и мемориалов, территории вокруг них. Практически везде эта работа уже выполнена, оставшиеся объекты должны быть убраны и вымыты до конца апреля», — приводит пресс-служба слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что уже привели в порядок мемориальный комплекс «Аллея Славы» в Видном, а также мемориалы в поселках Володарского, Булатниково, селах Молоково и Ермолино, в деревнях Горки и Сапроново. Также убрали территорию сквера за Обелиском павшим воинам в Расторгуевской части Видного.

Кроме этого, в минувшую субботу уборку провели в сквере 45-летия города Видное, в Тимоховском парке и сквере «Сосенки», в лесном массиве возле рабочего поселка Дрожжино, на берегу реки Пахра в деревне Белеутово и на других общественных территорий.

Участники субботников убирают мусор, сухую траву и листья, выполняют санитарную опиловку деревьев, красят лавочки, ограждения и другие элементы благоустройства.

Добавим, что общеобластной субботник состоится 27 апреля. В Ленинском округе он пройдет на 20 площадках, центральными станут набережная Тарычевского пруда и набережная реки Купелинка.