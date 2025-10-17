Около 40 пешеходных дорожек планируют благоустроить в Ленинском округе в 2026 г

Весной и летом 2026 года в Ленинском городском округе стартуют работы по улучшению 38 тропинок. Адресный список объектов уже утвержден областным министерством по контролю за содержанием территорий и жилищному надзору, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В будущем году мы приведем в порядок 38 троп, которыми жители пользуются для доступа к важным социальным объектам. В Развилке будет облагорожено 7 пешеходных зон, в поселке Володарского — 2, в деревне Дроздово — 1, в поселке Измайлово — 4, а в Видном — 24. Неорганизованные тропинки становятся труднопроходимыми в плохую погоду, а областная программа „Пешком“, нацеленная на создание и восстановление пешеходных маршрутов, помогает сделать их более удобными», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Он также отметил, что в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в Ленинском округе определен перечень мест, где плиточное покрытие тротуаров будет заменено на асфальтовое.

«Вдобавок, мы планируем обновить 8 существующих тротуаров в следующем году. В поселке Лопатино, Видном, Горках Ленинских и поселке Володарского будет произведена замена находящейся в плохом состоянии плитки на асфальт», — добавил Каторов.

В 2025 году в Ленинском округе было реконструирована 21 тропинка общей протяженностью около 1 км. Работы проводились в различных населенных пунктах, включая Видное, Горки Ленинские, Володарского, Развилку, Молоково и рабочий поселок Горки.

Программа «Народные тропы», инициированная губернатором Андреем Воробьевым, стартовала в Подмосковье в 2021 году, а в 2022 году была переименована в «Пешком».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.