Около 300 студентов Подмосковья станцевали «Вальс Победы» в парке «Патриот»

20 мая в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в 11-й раз прошла региональная культурно-патриотическая акция «Вальс Победы», направленная на сохранение исторической памяти и формирование патриотических ценностей у молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«В этом году акция объединила около 300 студентов из 32 образовательных организаций региона среднего профессионального образования. «Вальс Победы» — это не просто танец. Для наших студентов это возможность лично прикоснуться к истории, прочувствовать ее сердцем и перенять ту силу духа и любовь к Родине, которую не передашь словами», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, такие мероприятия играют ключевую роль в формировании гражданской идентичности, помогают молодежи лучше понять значение Победы в ВОВ и осознать ответственность за сохранение исторической памяти.

Помимо хореографической части, программа акции включала торжественное открытие с участием представителей Мособлдумы, совета ветеранов и министерства образования Московской области, концертные номера студенческих коллективов, а также экскурсию по музейно-храмовому комплексу Вооруженных сил РФ.

Акция «Вальс Победы» — значимый элемент воспитательной работы в колледжах и техникумах Подмосковья. Она помогает студентам прочувствовать сопричастность к судьбе страны, гордость за ее героическое прошлое и укрепляет связь поколений.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.