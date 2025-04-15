Около 3 тыс детей отдохнут этим летом в лагерях дневного пребывания в Клину

В городском округе Клин начала работу межведомственная комиссия по проверке готовности лагерей дневного пребывания при образовательных организациях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав комиссии вошли представители городской администрации, отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Члены комиссии особое внимание уделяют противопожарной и антитеррористической безопасности, организации медицинского сопровождения летней оздоровительной кампании.

В период летней оздоровительной кампании 2025 года на территории городского округа Клин будет организовано 2 лагерные смены продолжительностью 21 календарный день (без учета выходных и праздничных дней), открыто 13 лагерей дневного пребывания на 42-х площадках образовательных организаций общим охватом 2 922 ребенка. Свою работу комиссия начала с проверки готовности к летней оздоровительной кампании в МОУ-СОШ «Содружество».

Кроме лагерей на базе школ этим летом будут работать загородные оздоровительные лагеря, главный из которых для Клина — лагерь «Горизонт». Стационарный лагерь находится в с. Петровское, палаточный — в районе д. Николаевка городского округа Клин. «Горизонт» и «Литвиново» входят в число лучших лагерей России по итогам оздоровительной кампании 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.