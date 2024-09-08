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Около 3 млн человек проголосовали на выборах депутатов в Москве

Почти 3 млн жителей столицы отдали голос за своего кандидата на выборах. Избирательные участки в заключительный день голосования закроются в 20:00, сообщает Telegram-канал «Общественный штаб: выборы — 2024».

Москвичи могут проголосовать на избирательных участках или дистанционно по ссылке.

«На данный момент проголосовали почти 3 млн человек, из них онлайн-голосование предпочли около 2,6 млн горожан», — сказал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он добавил, что более 280 тыс. москвичей проголосовали с помощью терминалов электронного голосования на избирательных участках, а бумажные бюллетени предпочли лишь 115 тыс. жителей столицы.

С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов в столичный парламент 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино.