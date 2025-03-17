Около 106 тыс первоклассников пойдут в подмосковные школы в 2025 году

В 2025 году в первые классы подмосковных школ пойдет более 106 тыс. малышей, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«В этом году планируемое количество первоклассников чуть более 106 тыс. Первая волна записи в первые классы — с 1 апреля по 30 июня. В первой волне следуют дети, проживающие на закрепленной за школой территории, дети, имеющие льготы, и те, у кого старшие братья и сестры уже обучаются в желаемой школе», — объяснила Пильдес.

Она добавила, что вторая волна набора продлится с 6 июля по 5 сентября. К ней относятся дети, не проживающие на закрепленной за школой территории, и кто не успел подать заявление в первый период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.