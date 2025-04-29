Около 10 тысяч однолеток украсят клумбы Мемориала Славы в Клину

Клин готовится к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники «Чистого города» облагораживают мемориал «Воинской славы». Разгружают доставленную из питомника рассаду и сразу начинают высадку цветов в клумбы, среди них цинерария, калибрахоа, «анютины глазки». Чуть позже здесь высадят новый цветок — пеннисетум, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Холод этим растениям не страшен, говорят специалисты. В начале мая цветоводы высаживают морозостойкую рассаду. Она переживет ночные заморозки и в праздничные дни клинчане, которые придут к Вечному Огню почтить память погибших, увидят красивые цветники.

«Вообще замечательно, хорошо. Весна и дух Победы чувствуется нашей великой. Все правильно, молодцы, что украшают так. Город у нас прекрасный и становится с каждым годом все лучше», — поделились впечатлениями горожане.

За три дня на территории Мемориала будет высажено почти десять тысяч однолетников. Далее работы продолжатся в сквере Афанасьева и на улице Карла Маркса. Там высадят не только клумбовые, но и ампельные растения — зеленчук и хлорофитум.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.