Охлобыстин раскритиковал блокировки Сети, сравнив их с возвращением в СССР

Актер Иван Охлобыстин раскритиковал блокировки интернета в России, сравнив такие ограничения с возвращением в СССР, сообщает «Осторожно, новости» .

Он уточнил, что цифровые ограничения — огромная ошибка. Сейчас люди живут в XXI веке, где ничего заблокировать «толком нельзя».

«Это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации», — сказал Охлобыстин. Но артист не уточнил, о чьей репутации говорит.

При этом актер — явный сторонник СВО и российских властей, а в 2024 году он стал доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах главы государства.

