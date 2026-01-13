Огромную стаю фламинго заметили в Крыму

12 января на озере Аджиголь недалеко от Феодосии местные жители увидели группу, состоящую примерно из полутора сотен взрослых фламинго и 12 молодых особей. Ранее аналогичное количество этих птиц было замечено в районе Новороссийска, Керчи и на Арабатской стрелке. Об этом рассказал научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский, пишет Крымское информационное агентство .

По словам Сикорского, фламинго стали обычным явлением в Крыму. Он отметил, что стая включает в себя птиц разного возраста, что проявляется в их окраске. Взрослые особи выделяются более ярким цветом, который особенно насыщен в период спаривания, ближе к концу февраля, когда фламинго приобретают ярко-розовый оттенок.

Ученый подчеркнул, что основная трудность для фламинго зимой — это поиск пищи. При наличии достаточного количества пропитания эти грациозные птицы способны выживать в сложных погодных условиях. Даже при нынешних низких температурах птицы успешно находят себе пропитание, в частности, они едят рачков артемий и личинок комаров.

Сикорский обратился с просьбой к местным жителям и туристам соблюдать осторожность и не приближаться к птицам, чтобы не напугать их.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.