Ограничения для получения знака «Жителю блокадного Ленинграда» сняли
На прошлой неделе в Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли важный закон о знаке «Жителю блокадного Ленинграда». Его, статус ветерана и меры поддержки дадут всем людям, которые минимум день жили в осажденном городе, рассказал во время еженедельного обращения губернатор города Александр Беглов, сообщает газета «Петербургский дневник».
Он отметил, что историческая справедливость была восстановлена. До этого действовало ограничение. Знак получали только те люди, которые жили в блокадном Ленинграде не менее четырех месяцев.
Нововведение предложила ввести организация «Жители блокадного Ленинграда». В ее поддержку высказался президент РФ Владимир Путин.
Губернатор напомнил, что три года назад блокада Ленинграда была признана геноцидом. Каждый день и час жизни в городе был подвигом.
«Мы обязаны позаботиться о каждом, кто прошел через эту трагедию. Неважно, сколько времени человек провел в Ленинграде», — сказал Беглов.
Он отметил, что таких ограничений нет у жителей осажденных Сталинграда (сейчас — Волгограда) и Севастополя.
