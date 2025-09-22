Ограничения для получения знака «Жителю блокадного Ленинграда» сняли

Беглов: знак «Жителю блокадного Ленинграда» дадут всем, кто более дня жил в осад

На прошлой неделе в Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли важный закон о знаке «Жителю блокадного Ленинграда». Его, статус ветерана и меры поддержки дадут всем людям, которые минимум день жили в осажденном городе, рассказал во время еженедельного обращения губернатор города Александр Беглов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Он отметил, что историческая справедливость была восстановлена. До этого действовало ограничение. Знак получали только те люди, которые жили в блокадном Ленинграде не менее четырех месяцев.

Нововведение предложила ввести организация «Жители блокадного Ленинграда». В ее поддержку высказался президент РФ Владимир Путин.

Губернатор напомнил, что три года назад блокада Ленинграда была признана геноцидом. Каждый день и час жизни в городе был подвигом.

«Мы обязаны позаботиться о каждом, кто прошел через эту трагедию. Неважно, сколько времени человек провел в Ленинграде», — сказал Беглов.

Он отметил, что таких ограничений нет у жителей осажденных Сталинграда (сейчас — Волгограда) и Севастополя.

