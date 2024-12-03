Оформить выплату на питание молодым мамам можно через регпортал Подмосковья

В Московской области через региональный портал госуслуг можно подать заявление на оформление выплаты на питание для беременных и молодых матерей. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Выплата предоставляется беременным женщинам со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение 6 месяцев с даты родов и детям до 3 лет. Если в семье несколько детей в возрасте до 3 лет, выплата назначается на каждого ребенка.

Оформить выплату на питание можно на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Также услуга доступна в мобильном приложении «Добродел» в блоке «Услуги» — «Все услуги» — «Соцподдержка».

Беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Московской области, не нужно самостоятельно обращаться с заявлением на назначение ежемесячной денежной выплаты на питание. Предзаполненная форма будет отправлена в личный кабинет на региональном портале. Им лишь нужно проверить свои данные и отправить заявление на рассмотрение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.