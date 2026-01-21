Одинцовским выпускникам напомнили о правилах сдачи ЕГЭ в 2026 году

Выпускникам Одинцовского округа напомнили о сроках и порядке подачи заявлений на участие в ЕГЭ 2026 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Заявление на участие в ЕГЭ 2026 года необходимо подать до 1 февраля включительно. Поскольку эта дата выпадает на воскресенье, срок продлен до 2 февраля. Выпускники текущего года подают заявление в свою школу, экстерны — в любую аккредитованную школу, а выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО и иностранные учащиеся — в управление образования по адресу: Одинцово, ул. Молодежная, д. 17.

Заявления принимаются лично или через родителей (законных представителей) при наличии удостоверения личности. Допускается подача через уполномоченных лиц по доверенности. Для участников с особыми потребностями требуются дополнительные документы: дети-инвалиды и инвалиды предоставляют справку медико-социальной экспертизы, участники с ограниченными возможностями здоровья — рекомендации ПМПК. Обучающиеся СПО предъявляют справку из образовательной организации, выпускники прошлых лет — диплом о среднем общем образовании или его копию, иностранные граждане — переведённые и заверенные документы.

Выпускники текущего года обязательно сдают русский язык и математику (базовый или профильный уровень), остальные предметы выбирают самостоятельно. Выпускники прошлых лет могут сдавать только профильную математику. ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный — с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Пересдача одного предмета возможна в дополнительные дни основного периода. Подробности можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 181-90-00 доб. 3093.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.