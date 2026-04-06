Одинцовский округ в Подмосковье победил во Всероссийском отборе

Округ признали лучшим в номинации «Использование региональных инфраструктур для проведения мероприятий активного долголетия». Победу принес проект «Адаптивная инфраструктура для возраста возможностей», направленный на формирование доступной среды для старшего поколения.

Проект предусматривает развитие площадок, где жители старшего возраста могут заниматься спортом, общаться и проводить досуг. Инициатива стала частью системной работы по созданию комфортных условий для активной жизни пожилых людей.

Всероссийский конкурс проходит в шестой раз и объединяет успешные практики со всей страны. В 2026 году на отбор поступило около 1350 заявок, из которых эксперты выбрали 100 лучших. Проект «Активное долголетие» реализуется в Московской области с 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В Одинцовском округе к нему присоединились более 34 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.