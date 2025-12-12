Одинцово принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших въездных стел страны

Продолжается заочный этап II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». В этом году на конкурс поступило 970 заявок. От региона было подано 20 заявок, из которых 13 вышли в полуфинал. С 12 декабря в номинации «Въездные стелы муниципальных районов» участвуют 7 реализованных проектов, среди которых и въездная стела Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Новый знак «Одинцовский округ» — это не просто указатель, а символ памяти и связи с историей. Он создан в память о ранее существовавшей арке, которая долгое время приветствовала путешественников на въезде в Одинцово. Эта арка была не просто конструкцией — она олицетворяла великий исторический путь древней Смоленской дороги, ныне известной как Можайское шоссе.

Форма нового знака — кольцо, что символизирует единство и бесконечный круговорот нового начала для каждого, кто пересекает эту границу. Для лучшего визуального восприятия стела обращена к магистрали и ее дублеру. Она выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует её долговечность и сохранение величия на долгие годы. Новый знак соединяет прошлое и настоящее, напоминая нам о том, что мы движемся не только по асфальту, но и по страницам нашей истории.

Проголосовать можно на платформе сообщества «ГорСреда» по ссылке. Победителей определят именно через это голосование, в котором могут участвовать школьники, студенты, рабочие и служащие.

Лучшие работы, отобранные экспертами, будут представлены на фотовыставке «Лица городов России», которая пройдет в Совете Федерации в феврале 2026 года. Конкурс организован Минстроем России, ВАРМСУ и Институтом развития местных сообществ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.