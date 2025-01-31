Одиноким россиянам дали совет, как провести 14 февраля

Россиянам без пары можно отметить 14 февраля в кругу друзей или семьи

14 февраля, известный как День святого Валентина, традиционно отмечается влюбленными парами. Но не стоит унывать тем, кто проводит этот день в одиночестве, ведь празник можно отметить и самостоятельно. Многие одинокие люди испытывают досаду, однако важно помнить, что самым близким человеком можно быть и самому себе, сообщает Общественная Служба Новостей .

Одним из самых приятных способов празднования может стать день, посвященный только самому себе, например, сходить в ресторан, заказать любимую еду или устроить выходной со спа-процедурами. Веселая сторона одиночества также имеет свои преимущества: не придется тратить деньги на подарки или готовиться к выходу.

Сэкономленные средства лучше потратить на себя — на покупку косметики, посещение массажа или шопинг. Если же не хочется устраивать праздник, можно дать выход эмоциям — не стесняться выражать грусть или слезы, если это необходимо.

Если все-таки возникло желание отпраздновать, стоит ограничить себя от социальных сетей, чтобы избежать привычного потока романтических фотографий и поздравлений.

Можно найти полезные занятия: дочитать книгу, посмотреть давно отложенный сериал или заняться самообразованием. Также создать дневник комфорта, насладиться ванной и любимым угощением, но помнить об умеренности в алкоголе.

В Финляндии День святого Валентина известен как Ystävänpäivä — День друзей. Поэтому одним из вариантов может быть объединение с близкими. Устроить вечеринку или просто посидеть в кафе будет гораздо веселее. Также можно навестить родственников, испечь торт для родителей или посетить бабушку с дедушкой — это станет прекрасным способом выразить любовь и заботу.