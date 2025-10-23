Одежда и лакомства: как снизить тревогу у собаки при прогулке в дождливую погоду

Осенью прогулки для хозяев и их питомцев становятся не столь приятными. В сильный ливень действительно не стоит выходить на улицу, но если дождь не прекращается уже несколько дней, то гулять с псом все равно нужно, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Дождливая осень может существенно омрачить прогулки любого животного. Стоит учитывать и породные особенности: многим собакам очень тяжело даются температурные перепады, они плохо переносят слякоть на улице. Однако если вы начнете снижать время прогулок — это, в свою очередь, может сказаться на проблемах с лишним весом. Поэтому ваша задача — сделать выход на улицу осенью максимально комфортным для собаки», — сказал эксперт.

По его словам, снизить тревогу у пса во время осенней прогулки помогут три простых метода.

Одежда и амуниция

«Если у вас небольшая собачка или тем более короткошерстная, в обязательном порядке необходимо приобрести непромокаемую теплую одежду. От дождей спасут плащи или даже специальные зонтики для собак», — отметил Голубев.

Лапки животного также могут страдать от грязи и луж, поэтому можно попробовать купить защитную обувь, добавил специалист. Однако хозяевам следует помнить, что питомцу понадобится время, чтобы к ней привыкнуть. Поэтому в идеале стоит заранее потренироваться ходить в обуви дома.

Одежда в холодный дождливый сезон — не прихоть, а обязательное условие. Не стоит отдавать предпочтение модным и бесполезным вещам, которые быстро промокнут. Необходимо выбирать качественный непромокаемый материал.

Лакомства

«Даже если ваша собака в обычное время любит прогулки и неплохо реагирует на команды, не лишним будет запастись лакомствами, выходя на улицу осенью», — уточнил кинолог.

Если питомец будет проявлять недовольство, тянуть домой или беспокоиться, то нельзя ругать его и тащить на поводке. Вместо этого нужно поддержать собаку вкусняшками, подзывать с их помощью, отвлекать от дома. Таким образом пес научится понимать, что, хоть прогулка предстоит и неприятная, но за это можно получить лакомств больше, чем обычно.

Позитивные ассоциации

Помимо лакомств можно взять с собой резиновые непромокаемые игрушки. Специалист посоветовал превращать выход даже в сырую погоду в праздничное событие. Для этого нужно хвалить питомца, играть с ним, попробовать вместе побегать. Еще следует следить и за собственным настроением: если хозяин будет ворчать, насколько на улице все плохо, питомец сможет очень хорошо считывать эти эмоции.

«Конечно, не следует забывать о безопасности. Если питомец явно замерзает, поджимает лапы, возможно теплой одежды ему недостаточно. В таких случаях нужно прислушаться к собаке и завершить прогулку», — подчеркнул Голубев.

Пожилым и животным с ослабленным иммунитетом слякоть и дождь противопоказаны. Однако если хозяин понимает, что погодна явно препятствует физической активности, то можно попробовать записаться в фитнес-клуб для собак или по возможности выбрать крытую собачью площадку.

