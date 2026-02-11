Очередной цикл занятий по компьютерной грамотности стартовал в Балашихе

11 февраля стартовал новый цикл занятий по компьютерной грамотности для семей участников СВО и активных долголетов. В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Курсы стартовали в Балашихе в октября 2025 года. Инициатором проекта выступила Общественная палаты городского округа при поддержке Единой России. Специалисты школы «Киберуан» разработали уникальную программу, адаптированную под запрос аудитории и рассчитанную на людей среднего и старшего возраста.

«Современные цифровые технологии открывают перед людьми старшего возраста новые возможности: от записи к врачу и получения госуслуг до безопасного общения в сети и защиты от мошеннических действий. К сожалению, именно пожилые граждане чаще всего становятся жертвами киберпреступников. Уверен, что полученные навыки помогут нашим уважаемым ветеранам чувствовать себя уверенно и безопасно в цифровой среде», — отметил Геннадий Попов.

Занятия проходят на площадках школы «Киберуан» в разных микрорайонах Балашихи, что повышает доступность курсов для жителей всего города. Каждая учебная группа рассчитана на 15 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.