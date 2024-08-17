Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Коломны в Курск

Первый автомобиль с посылками был отправлен из Коломны 15 августа.

«В связи с событиями, происходящими в приграничной зоне Курской области, профсоюзный актив и волонтерский штаб Голутвинской дистанции пути выяснили у коллег Орловско-Курского региона, что им необходимо в первую очередь, и объявили сбор дополнительной помощи для передачи пострадавшим эвакуированным железнодорожникам», — рассказали в Дорожной профсоюзной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей России на Московской железной дороге.

В помощь курским железнодорожникам отправлены предметы первой необходимости, одежда, продукты длительного хранения, бутилированная вода и другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.



