Общежитие для специалистов оборонного предприятия открыли в Дубне

В Дубне для новых кадров, которые прибывают на завод, обустроили современное общежитие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы постарались сделать все максимально качественно. Здесь все новое — абсолютно новое здание с новыми коммуникациями», — отметил генеральный директор АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» Сергей Богатиков.

Раньше здание, где сейчас живут сотрудники завода, было офисным: ушло много времени и сил, чтобы сделать из него полноценное общежитие. Сейчас молодые специалисты въезжают в полностью обустроенные комнаты с набором мебели и бытовой техники первой необходимости. В каждой — раздельный санузел и небольшая кухня с плитой и холодильником.

По просьбам жильцов предприятие организовало на цокольном этаже здания так называемую зону отдыха. Там можно поиграть в приставку, почитать, поработать за обустроенными столами. Есть зона общей столовой с дополнительными холодильниками, обустроена прачечная и общая резервная душевая. Помогают обжиться консьержи: чужих не пропустят, своим — помогут.

От общежития до работы сотрудники ездят на служебном автобусе. Это здание — третий объект жилищной инфраструктуры, созданный руководством «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» для молодых специалистов. Также на заводе действует специальная жилищная программа для сотрудников.