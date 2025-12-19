Общественный совет Комлесхоза Подмосковья подвел итоги работы за 2025 год

19 декабря в Мособлкомлесе состоялось итоговое заседание общественного совета при Комитете лесного хозяйства Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Участники мероприятия обсудили основные результаты работы и планы на будущий год.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин поблагодарил членов Общественного совета за деятельное участие в мероприятиях ведомства и содержательные предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия Мособлкомлеса с представителями гражданского общества.

В следующем году Общественный совет продолжит взаимодействие с Комитетом лесного хозяйства Московской области в интересах эффективного ведения лесного хозяйства в обновленном составе. В центре внимания будут вопросы реализации программы «Здоровый и чистый лес» и развития движения школьных лесничеств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.