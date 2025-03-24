Общегородской субботник в Дубне прошел у мемориала «Братские могилы»

Первый общегородской субботник в текущем году в Дубне символично провели у мемориала «Братские могилы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Еще зимой коммунальные службы города начали проводить у мемориала важные работы — убирать сухостой и поврежденные короедом деревья. В солнечный мартовский день к работам присоединились и горожане. С хорошим настроением и желанием внести свой вклад в сохранение любимого соснового леса они пришли на общегородской субботник.

«Помогает весь город. Работу распределили каждому по силам. Спасибо большое за такой отклик!», — поблагодарил участников глава Дубны Максим Тихомиров.

Рядом бок о бок трудились жители разных возрастов, в том числе ветераны города и учащиеся.

«Пришли всей нашей группой, настроение хорошее. Это историческое место, надо держать его в порядке», — отметил студент филиала подмосковного политехнического колледжа «Политех „Дубна“ Дмитрий Смирнов.

«Очень много молодежи, это очень приятно, мы ветераны рядом, не отстаем от них. То, что лес здесь будет чистый, важно, это как раз подготовка к 80-летию Победы», — говорит председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарева.

Озеленители города признаются, им приятна такая поддержка от горожан. Говорят, в Дубне более 12 тысяч квадратных метров лесных массивов, очень важно их сохранить. А для этого надо вовремя проводить вот такие профилактические мероприятия.

В помощь жителям были отправлены тракторы и дробилка. Техника завершила работу, которую начали дубненцы. А горожан после ударного труда ждал горячий чай. Это не последний субботник у мемориала, отмечают в городской администрации, также в конце апреля здесь пройдёт акция по посадке деревьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.