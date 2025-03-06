Образовательно-производственный кластер открыли в техникуме Орехово-Зуева

На базе Орехово-Зуевского техникума начал работу образовательно-производственный кластер «Машиностроение» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В корпусе техникума созданы современные условия для обучения: установлено новое оборудование и открыты учебные лаборатории, где студенты смогут осваивать передовые технологии в области машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ключевыми партнерами техникума стали ведущие промышленные предприятия округа: Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), завод «Тонар» и Сталепромышленная компания «Регион», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В рамках соглашения с этими предприятиями студенты будут проходить практику под руководством опытных наставников, что позволит им получить реальные навыки и гарантированное трудоустройство после выпуска.

Образовательно-производственный центр станет площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов не только для Орехово-Зуевского округа, но и для всего Восточного Подмосковья. Проект направлен на сокращение дефицита рабочих кадров в машиностроительной отрасли и повышение качества профессионального образования.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.