Образовательно-производственный кластер открыли в техникуме Орехово-Зуева
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
На базе Орехово-Зуевского техникума начал работу образовательно-производственный кластер «Машиностроение» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В корпусе техникума созданы современные условия для обучения: установлено новое оборудование и открыты учебные лаборатории, где студенты смогут осваивать передовые технологии в области машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Ключевыми партнерами техникума стали ведущие промышленные предприятия округа: Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), завод «Тонар» и Сталепромышленная компания «Регион», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.
В рамках соглашения с этими предприятиями студенты будут проходить практику под руководством опытных наставников, что позволит им получить реальные навыки и гарантированное трудоустройство после выпуска.
Образовательно-производственный центр станет площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов не только для Орехово-Зуевского округа, но и для всего Восточного Подмосковья. Проект направлен на сокращение дефицита рабочих кадров в машиностроительной отрасли и повышение качества профессионального образования.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.