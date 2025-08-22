Обновленный сквер Королева стал сценой для выступления циркового коллектива

Культурная жизнь продолжает кипеть в обновленном сквере у проходной ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве. Уже третий вечер здесь проходят яркие мероприятия и выступают творческие коллективы наукограда, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня для посетителей сквера выступили талантливые воспитанники образцового циркового коллектива «Энергия». Под открытым небом, рядом с легендарным предприятием ребята продемонстрировали свое мастерство в различных жанрах: от сложнейших трюков акробатов до виртуозности воздушных гимнастов и увлекательных иллюзионных номеров.

Также в преддверии Дня государственного флага России волонтеры Подмосковья из Королева раздали ленты триколора в сквере.

Совсем недавно, после масштабного обновления на центральной аллее сквера установили памятный знак «Нулевой километр». Это обновленное общественное пространство стало напоминанием жителям, откуда началась дорога человечества в космос.

Представления будут радовать жителей и гостей города каждый вторник и четверг, пока позволяет погода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.