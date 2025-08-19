Обновленное здание школы № 14 в Коломне готово принять учеников

Чуть больше недели остается до старта нового учебного года. Все учебные заведения городского округа Коломна завершают последние приготовления ко Дню знаний. Праздник состоится и в школе № 14: обновленное здание на улице Шилова в Коломне 1 сентября вновь распахнет свои двери для учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Капитальный ремонт здесь провели в рамках программы „Новая школа“, направленной на модернизацию системы общего образования в стране по президентскому национальному проекту „Молодежь и дети“», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Школа № 14 — один из крупнейших образовательных объектов нашего округа. 1397 ее учеников в новом учебном году будут учиться в комфортных и современных условиях. Изюминкой обновленного здания станут стены рекреаций, которые после ремонта украсили изображениями достопримечательностей Коломны — настенные картины выполнены мастерами под руководством художника Алексея Шилова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.