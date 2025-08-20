Обновленная школа № 7 в Долгопрудном откроется 1 сентября

сегодня в 11:28

В школе № 7 города Долгопрудный, на Лихачевском шоссе, 27 продолжаются работы по капитальному ремонту. Ежедневно здесь работают 97 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На 1 этаже продолжаются отделочные работы, на 2 и 3 этаже ведется расстановка мебели. Вместе с этим идут электромонтажные и пусконаладочные работы. Также специалисты завершают фасадные работы, проводят благоустройство прилегающей территории», — сообщает пресс-служба ведомства.

На площадке стройконтроль ведет ежедневный график завершения работ. Капитальный ремонт школы находится на особом контроле регионального стройкомплекса и родителей.

Напомним, что работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Откроется обновленная школа 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.