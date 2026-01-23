Обнаружена вебкамщица, похожая на организатора вечеринки Rendez-Vous

В Сети обнаружили голый контент с украинской вебкамщицей, которая подозрительно похожа на директора по маркетингу Rendez-Vous Алину Миеву, организовавшую скандальную вечеринку со знаменитостями в Куршевеле, сообщает SHOT .

Настоящая фамилия директора Шаймиева, она родом из Днепропетровска. С 18 лет девушка работала моделью на Украине, обладает титулами Miss World Beauty 2017 и Miss Community 2017.

В Сети предполагают, что дальше карьера не пошла. Тогда Миева решила зарабатывать на жизнь в качестве вебкам-модели. Официально она работала официанткой с зарплатой 5 тыс. грн. (11 тыс. рублей). Затем девушка переехала в Москву, а гражданство сменила только в 2023 году.

Сначала Миева жила в однушке, влезла в долги, но потом открыла бизнес по торговле одеждой. У нее появились пентхаус за 150 млн руб. в ЖК «Воробьевы горы» и двухкомнатные апартаменты в ЖК «Царская площадь» за 50 млн рублей.

Карьера в столице стремительно пошла в гору. В ноябре прошлого года Миева стала владелицей компании «ПК Шанс», а летом получила должность директора в Marketing & Fashion директором Rendez-Vous.

Прославилась на всю страну Миева после того. Как вывезла российских знаменитостей на тусовку в Куршевеле. Одна из блогеров поблагодарила директора, что она отправила звезд на французский курорт «вместо Суздаля». Теперь клиенты призывают проверить компанию на связи с Украиной.

В материале РИАМО рассказываем о скандальном пресс-туре магазина одежды и обуви Rendez-Vous в Куршевеле, чем он обернулся, почему российский бизнес и звезды снова «вошли не в ту дверь» и придется ли всем участникам готовить «водолазки для извинений».

