Обколола лицо золотом: москвичке потребовалась операция после «уколов красоты»

Жительница Москвы обколола лицо золотом в надежде на омоложение, однако уже через полгода оказалась на хирургическом столе, сообщает Baza .

На косметологической выставке 43-летней Елене (имя изменено) предложили дорогой препарат EGF Peptide Gold Ampoule, содержащий частицы настоящего золота. Продавцы уверяли, что средство обладает мощным лифтинг-эффектом, и женщина, поддавшись на уговоры, купила ампулы. «Уколы красоты» она сделала дома по видео из интернета.

На протяжении месяца у Елены отекало и болело лицо, а в местах инъекций возникали пупырышки. Ее состояние настолько ухудшилось, что пришлось вызвать скорую помощь, которая прописала антигистаминные препараты. На пятый месяц уплотнения вернулись, и тогда Елена решила проконсультироваться с косметологом.

Диагноз оказался серьезным — гранулема инородного тела. При нем могут появляться нагноения, рубцы или плотные узлы, поэтому женщину направили к хирургу удалять гранулемы под общим наркозом.

По словам косметологов, EGF Peptide Gold не предназначен для инъекций и подходит только для наружного применения. Главная опасность в том, что на профессиональных выставках такие средства часто продают без контроля любому желающему.

