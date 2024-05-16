Объявлен топ-3 каруселей Подмосковья за прошедшую неделю

сегодня в 11:56

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 6 по 12 мая, передает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

За прошедшую неделю карусели посетили почти 15 тыс. человек. Наиболее посещаемые карусели за прошедшую неделю:

1. Коломна, — более 3,1 тыс. человек;

2. Воскресенск — более 2,4 тыс. человек;

3. Чехов — более 2,2 тыс. человек.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.