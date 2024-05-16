Объявлен топ-3 каруселей Подмосковья за прошедшую неделю
Фото - © Министерство благоустройства Московской области
В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 6 по 12 мая, передает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
За прошедшую неделю карусели посетили почти 15 тыс. человек. Наиболее посещаемые карусели за прошедшую неделю:
1. Коломна, — более 3,1 тыс. человек;
2. Воскресенск — более 2,4 тыс. человек;
3. Чехов — более 2,2 тыс. человек.
Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.
Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.