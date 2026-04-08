ОАЭ экстрадировали в Россию двух разыскиваемых россиян

ОАЭ экстрадировали в РФ двух находившихся в международном розыске граждан России. Одного обвиняют в мошенничестве, а второго в хищении, рассказала ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Первый мужчина — фигурант уголовного дела о мошенничестве на 15 млн рублей. Второго обвиняют в ведении банковской деятельности без лицензии. Он, предположительно, похитил более 380 млн.

Передача разыскиваемых произошла в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

В 2019 году гражданин РФ одолжил 15 млн рублей у мужчины. В залог он оставил недвижимость, которой на самом деле не владел. Полученные средства похитил.

Также в 2017 году мужчина подписал договор купли-продажи машины премиум-класса. Но обязательства не выполнил. Полученные деньги присвоил. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»). Фигурант уехал за границу.

Второй подозреваемый, как считают правоохранители, с 2019 по 2020 год вместе с руководителями и работниками одного из акционерных коммерческих банков российской столицы подписывал кредитные договоры между банком и фиктивными организациями. Затем им перевели более 370 млн рублей.

Еще с 2018 по 2020 год подозреваемые вместе с сообщниками через подконтрольные коммерческие фирмы незаконно переводили средства. Так они заработали более 9 млн рублей.

В 2019 году фигурант с подельником обманным способом получили доступ к системе «банк-клиент». Затем оформили перевод более 1 млн рублей на подконтрольные расчетные счета. Фигуранту выдвинули обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность). Он уехал из России и был объявлен в международный розыск.

