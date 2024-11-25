Нумеролог связала возгорание самолета в Турции с «петлей ретроградного Меркурия»

Многие считают, что ретроградный Меркурия способен влиять на людей. Нумерлог и эксперт по славянской магии Евгения Белова рассказала подробнее про этот период и привела в пример недавние новости о возгорании самолета в турецком аэропорту, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее мнению, несмотря на то что планета Меркурий будет находиться в ретрограде с 26 ноября по 15 декабря, наиболее опасной окажется «ретроградная петля», которая продлится с 7 ноября по 2 января 2025 года.

«Петлей называется тот участок орбиты, на котором планета как бы готовится к обратному движению: замирает, пятится, а затем выходит из него. Астрологи считают, что в условиях высокой солнечной активности (а наше светило сейчас заканчивает максимум 11-летнего солнечного цикла) влиять на нашу жизнь могут и петли ретроградного Меркурия», — пояснила Белова.

Она указала на то, что ретроград может быть весьма опасным. Даже если люди морально подготовлены к этому явлению, они часто забывают о петле, хотя именно в этот период магнитные и гравитационные силы Меркурия начинают оказывать влияние на нашу планету.

Специалист акцентировала внимание на том, что важно сохранять бдительность на протяжении всего этого сложного и длительного периода, когда Меркурий проходит через петлю.

Она также упомянула, что Меркурий уже близок. В качестве примера она привела недавний инцидент с российским самолетом Sukhoi Superjet, отметив, что авиакомпания потеряла лайнер, пассажиры испытали большой стресс, а некоторым из них пришлось пропустить свои рейсы. При этом она подчеркнула, что эту ситуацию нельзя считать самой серьезной, так как большинство последствий можно исправить в той или иной мере. Она отметила, что это, возможно, является лучшей иллюстрацией влияния меркурианской петли перед тем, как начинается сам ретроград.