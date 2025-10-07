Новый уличный спортивный комплекс появится в Ступине
Фото - © Администрация г.о. Ступино
Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса, общественности проверил ход работ по установке спортивной площадки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На данный момент выполнено асфальтовое основание площадки на 200 кв. м. К концу недели планируется завершить нанесение безопасного прорезиненного покрытия.
«Площадка будет оборудована спортивным комплексом с лавкой для пресса, вертикальным прессом, канатом, кольцами, тремя турниками и лестницей. Также здесь установят уличные тренажеры: рукоход классический двухуровневый, „эллиптический“, „гребля“, „жим от груди“ и „райдер“. На площадке разместятся информационный стенд, лавочки и урны. Все элементы закуплены», — рассказала директор МКУ «Управление благоустройства» Юлия Власова.
Работы проводятся в рамках инициативного бюджетирования.
«Над проектом работала целая команда. Мы выбирали место, руководствуясь тем, что рядом находятся спортивное ядро, школа и Дом культуры. Планируем в будущем организовать в селе спортивные секции», — поделился инициатор создания спортплощадки Павел Лемза.
Завершение работ запланировано на конец октября.
Всего в этом году в муниципалитете реализуется 13 проектов инициативного бюджетирования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.