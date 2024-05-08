Новый складской комплекс появится в промзоне «Житнево» в Домодедове

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья с профилактическим визитом посетили стройплощадку производственно-складского комплекса в Домодедово, который возводят на территории промзоны «Житнево». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство двух одноэтажных зданий общей площадью порядка 22,1 тыс. кв. м начали в конце апреля текущего года. В настоящий момент ведется устройство фундаментов и наружных сетей.

Строительная готовность объекта составляет порядка 5%. Согласно проекту, в помещениях складского комплекса предполагается производственная зона.

Окончание строительства намечено на конец октября следующего года.

Проект находится на сопровождении ЦСС. Напомним, ЦСС, входящий в структуру Главгосстройнадзора, помогает инвесторам и застройщикам приступать к практической реализации своих идей и выходить на этап стройки без барьеров и лишних процедур.

За каждым проектом закреплен персональный менеджер ЦСС, который оказывает помощь при подготовке проектной документации и в получении всех необходимых согласований, что способствует выдаче разрешения на строительство в максимально короткие сроки.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно по электронной почте css@mosreg.ru, заполнив заявку на официальном сайте ЦСС css-mosreg.online или по телефону 8(498)602-00-00. Все услуги центр оказывает бесплатно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.