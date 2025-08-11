Новый образовательный центр в Ленинском поможет детям выбрать профессию с 1 класса

1 сентября в подмосковном Ленинском городском округе откроет свои двери новый образовательный центр «Старт» им. К. Д. Ушинского, созданный для комфортного обучения и ранней профориентации школьников. Центр оснащён специализированными классами, лабораториями и мастерскими, где ученики смогут пробовать себя в перспективных профессиях — от IT и виртуальной реальности до медицины и биотехнологий. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Инвестиции в развитие системы образования — это вклад в будущее, в будущее нашего подрастающего поколения. Мы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для того, чтобы наши образовательные учреждения отвечали самым высоким стандартам современности, комфорта и безопасности», — подчеркнул глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что одна из главных целей создания образовательного центра «Старт» — дать ученикам инструменты для профессионального самоопределения. Здесь откроются 44 класса, включая специализированные — например, «химбио»-класс, ученики которого смогут получить медицинские сертификаты еще в школе. При поддержке Фонда развития Физтех-школ и «Алгоритмики» будут работать программы по олимпиадной математике, VR-разработке и искусственному интеллекту. А благодаря проекту «Школа полного дня» дети смогут оставаться после уроков, чтобы углубленно изучать интересные направления.

С 2023 года открыли 7 новых современных школ: в Мисайлово, Молоково, Дрожжино, в жилых комплексах «Эко Видное 2.0», «Бутово парк 2Б», «Южная Битца» и «Восточное Бутово». Это 7412 новых учебных мест, которые позволяют нашим детям получать качественное образование в шаговой доступности от дома. В планах до 2026 года — открыть еще 8 образовательных учреждений, из которых школы на 1100 мест каждая в жилых комплексах «Горки парк» и «Пригород Лесное», на 1350 мест в ЖК «Римский», на 1675 мест в ЖК «Первый квартал», на 1100 мест в ЖК «Государев Дом», в ЖК «Ново-Молоково» на 825 мест, в «Видном городе» на 1125 мест и школу на 1150 мест в ЖК «Южная Битца».

