Новый детский сквер торжественно открыли в пос Красково Люберец

В поселке Красково Люберец состоялось торжественное открытие нового детского сквера, расположенного между гимназией № 56 и Люберецким техникумом имени Юрия Алексеевича Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Сквер создали на месте пустыря, который долгое время был заброшен. Работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Инициатива создания сквера исходила от местных жителей, которые попросили привести территорию в порядок. В итоге разработали проект сквера в космическом стиле. Он включает зоны отдыха и развлечения для детей и взрослых. Сквер оборудовали комфортной зоной ожидания, детской площадкой для детей разных возрастов, ярким рукоходом длиной 26 м, качелями и малыми архитектурными формами.

Кроме того, на торце дома № 26 по улице 2-я Заводская создали мурал на космическую тематику с изображением Семена Михайловича Алексеева, первого руководителя-главного конструктора НПП «Звезда» и Героя Социалистического Труда.

Открытие сквера стало важным событием для местных жителей, которые получили комфортное и безопасное место для отдыха и развлечений. Сквер также станет визитной карточкой Красково, отражая его связь с космической тематикой и уважение к выдающимся личностям, которые внесли вклад в развитие страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.