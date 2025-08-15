Новый детский сад в Мытищах готовится принять ребят с 1 сентября

На улице 2-я Крестьянская в Мытищах завершилось строительство детского сада на 200 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Родители, будущие воспитанники и жители микрорайона участвовали в выборе названия для детского сада. В социальных сетях был организован опрос, где каждый мог предложить свой вариант. После анализа всех предложений было принято решение назвать детский сад «Островок». Это название символизирует идею проекта — создание уютного «островка» спокойствия и радости для детей.

Рабочие завершают устройство детских игровых площадок — устанавливают игровые комплексы, качели, горки и другие элементы для физической активности и развития детей. Внутри специалисты собирают мебель и устанавливают оборудование.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

В двухэтажном здании разместятся девять групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, включая ясельную группу на 20 мест. Проектом предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, а также административные и вспомогательные помещения.

Детский сад планируется открыть уже в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.