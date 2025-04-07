Новые возможности для любителей интеллектуальных игр в парке усадьбы Фряново

Для поклонников шахмат в парке усадьбы Фряново установлены специальные шахматные столы, которые стали не просто элементом благоустройства, а настоящим центром притяжения для всех ценителей интеллектуальных игр. Этот уютный уголок предлагает каждому желающему погрузиться в мир шахмат, созерцая игру на свежем воздухе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Шахматные столы в парке объединяют самых разных людей — случайный прохожий может вступить в азартную партию с постоянным посетителем, а юный шахматист имеет возможность набраться опыта у опытного гроссмейстера. Это место идеально подходит для общения и совместного времяпрепровождения на природе.

Созданные условия и витающая атмосфера делают каждую партию шахмат захватывающей. Здесь каждая минута становится особенной, а каждый ход продуманным и осмысленным. Парк усадьбы Фряново приглашает всех любителей шахмат найти вдохновение за новым столом и насладиться игрой и общением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.