Новые телефоны Samsung могут быть не совместимы с российским рынком

Эксперт Голицына: новые Samsung могут быть не совместимы с рынком РФ

Глава отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, что у покупателей новых смартфонов компании Samsung на маркетплейсах и сером рынке могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает РИА Новости .

В январе представили новые Samsung Galaxy S25 Ultra. На прошлой неделе ретейлеры в стране стали принимать предзаказы на смартфоны.

«На сером рынке и маркетплейсах тоже появился широкий ассортимент устройств в различных конфигурациях. Однако, несмотря на привлекательные цены, многие пользователи сталкиваются с проблемами при покупке устройств у ненадежных продавцов», — предупредила Голицына.

По ее словам, привезенные из Индии гаджеты не проверены на совместимость с отечественным рынком. Эти телефоны часто работают только с SIM-картами зарубежных операторов, они называются залоченными. В этом случае могут быть проблемы с ПО и доступом в интернет, поэтому ряд приложений, например, WhatsApp*, нельзя переключить на русский язык.

Как пояснила эксперт, непроверенные магазины могут предлагать клиентам приобрести восстановленные гаджеты под видом новых. Производительность у них меньше, чем у представленных новинок.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.