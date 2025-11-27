Новые светодиодные фонари установили вблизи НПО «Энергомаш» в Химках

В Химках продолжается плановая работа по модернизации уличного освещения. Новые светодиодные фонари установили вблизи научно-производственного объединения «Энергомаш». Они будут освещать путь от поликлиники № 6 в сторону улиц Бурденко и Академика Глушко, сообщает пресс-служба администрации округа.

«По просьбам жителей установили дополнительное освещение. Жители хотели, чтобы была освещена дорога по направлению к предприятию «Энергомаш» и в сторону домов по улицам Бурденко и Академика Глушко. На участке специалисты установили торшерные опоры и светодиодные фонари», — рассказал сотрудник МБУ «ОГХ» Андрей Иванов.

Модернизация освещения направлена на повышение безопасности пешеходов в вечернее и ночное время, особенно в зимний период. Новые световые конструкции позволят жителям безопасно добираться до социально значимых объектов и остановок общественного транспорта.

Новое освещение подключено к специальной системе, которая в реальном времени отслеживает работоспособность каждой опоры. Светодиодные фонари потребляют меньше энергии, служат дольше традиционных ламп и дают ровный комфортный для глаз свет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.