Новые деревья появились в Наро-Фоминском Яблоневом саду

Ребята из «Движения первых», «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Подмосковья» взялись за работу и превратили один из любимых жителями уголков Наро-Фоминска в еще более зеленое и уютное место. Особое значение имеет то, что сосны посадили у памятника «Рубеж обороны» — в знак памяти о героях Великой Отечественной войны. Акция уже стала традицией для округа и проводится четвертый год подряд.

Вместе с посадкой деревьев волонтеры навели порядок: собрали более 40 килограммов мусора и сделали территорию чище для всех гостей сада. После работы участников ждала полевая кухня с горячей кашей и теплым общением. Такие дни становятся символом добрых дел: сад обретает новые традиции, а у людей появляются новые впечатления и друзья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.