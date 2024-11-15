Новую зону отдыха обустроили в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров посетили сквер на Пролетарской, 27 в микрорайоне Железнодорожный. Он победил во Всероссийском рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«За благоустройство этого сквера отдали голос порядка 9 тысяч жителей Балашихи. Сквер стал продолжением „Бульвара цветов“ и основной площадкой для проведения праздничных мероприятий. Также это пешеходная зона, по которой люди идут к станции МЦД-4», — отметил в своем телеграм-канале Игорь Брынцалов.

Здесь уложено современное покрытие, обустроены велодорожки, проведено озеленение. Кроме того, для отдыха граждан установлены лавочки, урны и информационные стенды. Сквер имеет качественное освещение и подключен к системе «Безопасный регион».

Всего в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Московской области благоустраивается 14 скверов. В следующем году планируется благоустроить еще 19 скверов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.