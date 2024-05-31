Новую школу на 600 мест откроют в поселке Заречье Одинцовского округа в 2024 г

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство школы, возводимой в рабочем поселке Заречье на территории городского округа Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительная готовность образовательного учреждения достигла 80%. В настоящее время продолжаются работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем, а также возведение конструкций надземной части здания.

Общая площадь здания составляет порядка 11 тыс. кв. м. Образовательное учреждение запроектировано в виде нескольких блоков высотой от 1 до 4 этажей. Школа вместит 24 класса на 600 учеников. Помимо учебных классов, здесь появятся спецкабинеты с лабораториями для изучения точных и естественных дисциплин. Обрабатывать дерево, металл и работать с тканями научат в мастерских. Классы начальной школы разместятся на первом этаже. Для учеников первых классов организуют универсальные кабинеты-игровые.

Согласно проекту, в новой школе оборудуют 2 спортивных зала с душевыми, библиотеку с двумя читальными залами и актовый зал с эстрадой. А также медицинский блок и столовую на 312 мест. Входы в школу выполнены на уровне земли. При главном входе — пост охраны и зона ожидания для родителей.

Новый объект социальной инфраструктуры создаст 56 рабочих мест. Ввести школу в эксплуатацию планируется в IV квартале 2024 года.

Школа строится рамках развития территории ЖК бизнес-класса «Заречье парк». Престижный квартал, согласно генплану, включает 5 корпусов высотой 9 этажей, созданных по авторскому проекту с опорой на голландский стиль разных эпох. В настоящее время на территории «Заречья» 2 дома построены, еще 2 с подземным паркингом — в стадии строительства. Также планируется строительство поликлиники и детского сада на 210 мест.

Рядом с ЖК находится Мещерский парк и инновационный центр «Сколково». В пешей доступности врачебная амбулатория, заведения общепита, магазины и образовательные учреждения. До станции метро «Озерная» 10 минут на автомобиле. Также от жилого комплекса организован удобный выезд на МКАД и на южный дублер Кутузовского проспекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.