Новую экипировку передали школе бокса Алексея Папина в Видном

В школе бокса «Пересвет» чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Папина в Видном Ленинского округа депутатом Госдумы Амиром Хамитовым и главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым было передано спортивное оборудование юным воспитанникам клуба, сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Школа бокса Алексея Папина уже зарекомендовала себя как центр подготовки спортсменов разного уровня. Здесь занимаются дети до 18 лет, стремящиеся к спортивным высотам, и взрослые, которые хотят поддерживать физическую форму и овладеть навыками самообороны. Особое внимание уделяется поддержке социально незащищенных слоев населения: дети из малообеспеченных семей и дети участников СВО имеют возможность заниматься боксом здесь бесплатно», — сказал глава Ленинского округа Станислава Каторова.

Школе бокса передали боксерские перчатки, лапы, шлемы и другие снаряды, необходимые для полноценных тренировок. Это позволит значительно улучшить условия для занятий и повысить эффективность подготовки будущих чемпионов.

«Особые слова благодарности администрации округа в лице Станислава Каторова и депутату Государственной Думы Амиру Хамитову за то, что уделили время и помогли ребятам с экипировкой, это очень нужно и очень важно для нас», — сказал Алексей Папин, чемпион мира по кикбоксингу.

Школа бокса чемпиона мира Алексея Папина открылась в Видном в декабре 2024 года. В настоящее время в ней занимаются более 30 детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.