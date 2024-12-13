Новое благоустроенное пространство открыли в Луховицах по программе ЕР

В городе Луховицы в этом году открылось новое благоустроенное пространство — нижняя часть парка, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева. Еще в апреле эта территория представляла собой пустырь. За полгода она преобразилась, сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы округа Сергея Тимохина.

Работы здесь велись при поддержке министерства благоустройства Московской области, по народной программе «Единой России» и по партийному проекту «Городская среда».

На территории парка появились сцена и трибуна на полтысячи мест, веревочный городок и теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, скейт-парк, столы для шахмат и настольного тенниса.

Отдельного внимания заслуживает тюбинговая горка, на которой можно кататься круглый год.

Подрядчики выполнили укладку дорожек для пешеходов и велосипедистов, установку уличных фонарей и скамеек, озеленение, обустройство металлического ограждения и входной группы, создали площадку для выгула собак.

Парк открыл глава городского округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

«Площадь территории превышает четыре гектара. Парк предлагает много возможностей для активных занятий и отдыха на свежем воздухе. Разнообразие и привлекательность территории подтверждает, насколько проект значим для жителей. Теперь парк имени Воробьева — не просто место для прогулок, а центр активной жизни города», — подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Также лидер луховицких единороссов сообщил, что на территории округа проведена большая работа по исполнению наказов. Из 88 наказов, которые вошли в народную программу, 86 уже удалось исполнить.

Так, в округе капитально отремонтирована Луховицкая школа № 2, благоустроена Аллея Славы, началась реконструкция стадиона «Спартак», ведется капремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.